Personenbelasting daalt verder

Zoals vorig jaar aangekondigd daalt ook dit jaar de personenbelasting verder in Halle. Voor 2017 zakt de personenbelasting van 7,70 procent naar 7,60 procent. Ook de verhoging van de onroerende voorheffing wordt geleidelijk teruggedraaid. "We blijven wel verder investeren", zegt schepen van Financiën Dieuwertje Poté (CD&V). "Tussen 2018 en 2020 staat er voor zo'n 55 miljoen euro aan investeringen gepland en dat vooral in het stadspatrimonium." De renovatie van het Historisch Stadhuis, de bouw van een nieuw stadsmagazijn op Stroppen en de verbouwingen aan het oude rijkswachtgebouw tot het nieuwe politiehuis in Halle zijn de grootste projecten. (BKH)