Paviljoentje decor voor eerste filosofisch café 02 maart 2018

02u58 0 Halle Vijftien mensen hebben gisteren deelgenomen aan het eerste filosofisch café van de bibliotheek.

Het was Desiree van Gerwen die met het idee voor een 'Filo Kafee' naar de bibliotheek stapte. Daar vond men het een prima idee om het Paviljoentje in het Elisabethpark te gebruiken voor het initiatief. "Ik ben blij dat een voorstel van een bibklant zo uitgewerkt werd", aldus schepen Marc Snoeck (sp.a), die bevoegd is voor de bibliotheken. "Het Paviljoentje werd omgevormd tot een gezellige plaats waar iedereen zijn of haar ideeën over filosofie kan uitwisselen."





De schepen verklapte dat hij zelf ook een fan is van filosofie, en bracht zelfs het boek 'De Wereld van Sofie' mee. De initiatiefnemers hopen nu elke eerste donderdag van de maand geïnteresseerden te verzamelen om over filosofie te praten. Het moet een laagdrempelige activiteit worden, waarbij iedereen in dialoog kan gaan. In de toekomst wil de Halse bibliotheek het Paviljoentje in het park ook voor andere activiteiten gebruiken. (BKH)