Paulette en Mario vieren hun gouden huwelijk 29 mei 2018

Mario Petit (73) en Paulette De Sadeleer 69) uit de Heidestraat in Lembeek vierden hun gouden bruiloft. Ze leerden elkaar kennen in een dancing in Ternat. Mario werkte als ingenieur bij het studiebureel van Fabelta en bij Chamebel in Vilvoorde. Hij eindigde als hoofd van de studiedienst bij Groven. Paulette werkte in een schoenenwinkel en was gerante van de Brantanowinkel tegenover de Makro in Leeuw. Nu onderhoudt Mario nog de tuin. Hij koerste vroeger, maar blijft ook vandaag veel fietsen. Bovendien is Mario al 25 jaar lid van Avenir Lembeek. Paulette houdt van wandelen. Het gezin heeft de kinderen Geraldine en Olivier en de kleinkinderen Kenneth en Rani.











(SMH)