Paul Somers (70) gevierd tijdens zijn laatste bloedgift voor veertig jaar bloed geven 27 februari 2018

02u38 0

Hallenaar Paul Somers werd door het Halse Rode Kruis gevierd tijdens zijn laatste bloedgift. De man gaf de voorbije jaren 162 keer bloed en was bij elke inzameling van het Rode Kruis trouw op post. "Op mijn dertigste ben ik er mee begonnen", vertelt Paul. "Ik vind het een mooie manier om iemand anders te helpen en eigenlijk heb ik spijt dat ik nu de maximumleeftijd bereikt heb." Verantwoordelijke Yolanda Vanheghen gaf Paul een boeket bloemen en een fles Vaantjesaperitief. "We zijn blij dat we kunnen rekenen op mensen zoals Paul", zegt Yolanda. "Hij blijft ook bij ons actief als vrijwilliger. Elk jaar worden er in 't Vondel in Halle achthonderd bloedgiften gedaan en we hopen dit jaar de kaap van duizend te halen." Wie meer informatie wil, kan terecht op www.rodekruis.be/halle.





(BKH)