Paul Severs overstelpt met steunbetuigingen na hartstilstand: “Na al die jaren nog steeds geliefd bij het publiek” Bart Kerckhoven

13 maart 2019

15u35 3 Halle De familie van Paul Severs wordt overstelpt met steunbetuigingen nadat dinsdagavond bekend raakte dat de zanger een hartstilstand kreeg tijdens een fietstochtje. Vrienden en collega’s hopen dat hij zal herstellen. “Iedereen leeft met hem mee”, zegt zangeres Hanny-D. “Hij is na al die jaren nog steeds enorm geliefd bij het publiek.”

Het nieuws over de hartstilstand van Paul Severs heeft heel wat losgemaakt bij de fans en de collega’s van de bekende zanger. De familie van Severs vraagt om de privacy te respecteren en zal later wellicht communiceren over de gezondheidstoestand van de artiest. Het was een toevallige voorbijganger die Severs dinsdagochtend op straat vond nadat hij onwel was geworden. Intussen blijft hij opgenomen in het Erasmusziekenhuis in Anderlecht en wordt de familie overstelpt met steunbetuigingen. Ook de artiesten die vaak met hem op dezelfde affiches staan zijn geschrokken. “Vorig jaar kwam Paul nog op bezoek bij ons”, vertelt zangeres Hanny-D uit Schepdaal. “We beleefden een fijne avond tot in de late uurtjes. Ik heb hem toen verklapt dat hij mijn eerste idool was. Ik herinner me zelfs dat ik jaren geleden jaloers was toen ik hoorde dat hij met Paulette ging trouwens. We hebben er hier thuis samen hartelijk moeten om lachen.”

Hanny-D weet dat Paul Severs alles doet voor zijn fans. “Tijdens optredens lopen we elkaar vaak tegen het lijf in de coulissen”, zegt ze. “Paul is na al die jaren nog steeds een harde werker. Hij wil er staan op het podium en houdt van het publiek. Maar omgekeerd is dat ook het geval. Na al die jaren heeft hij nog heel wat fans. Zijn liedjes zijn zo bekend en tijdloos dat ze iedereen aanspreken. Hij vertelde een tijd geleden wel dat hij minder zou gaan optreden zodat hij wat meer rust kon nemen. Toen we het nieuws hoorden waren we geschrokken. We hopen dat hij snel herstelt. De mensen leven mee met hem en zijn familie. Het toont toch aan hoe geliefd hij is.”

Paul Severs woont dan al jaren net over de Waalse grens in Saintes, hij is en blijft een zanger van de streek. Severs werd geboren in Huizingen en stond voor het eerst op het podium in de Paxkelder in Halle met The Criminals. Wat later lanceerde wafelbakker en platenbaas Sylvain Tack zijn carrière definitief en veroverde hij heel Vlaanderen met liedjes zoals ‘Ik ben verliefd op jou’ en ‘Geen wonder dat ik ween’. Meer dan vijftig jaar later treedt hij nog steeds in heel wat zalen en feesttenten op.

Zanger en concertorganisator Bart Anneessens Cops uit Sint-Pieters-Leeuw werkt wel vaker met Paul Severs samen. “Hij is een vakman, commercieel sterk en een sfeermaker op het podium”, zegt Bart “Vanaf het prille begin was hij een vaste waarde op al mijn affiches van de feesten die ik in Vlaams-Brabant organiseerde. Wij hebben dus een goede band en nog heel wat toekomstplannen. Vorig jaar nam ik met hem nog het duet ‘Vliegen’ op. Een echte carnavalshit. Ik ben dus geschrokken door het nieuws. Paul is een heel aimabel man die met plezier uren kan vertellen over de muziek en het leven. Ik heb hem intussen aan het werk gezien voor elk publiek. Hij brengt sfeer tussen de studenten maar kan net zo goed zijn oudere fans entertainen. Ik hoop dan ook dat hij snel terug de oude mag worden en wens de familie veel sterkte toe.” Zoon Christophe Severs kondigde al aan dat alle optredens van zijn vader tot minstens 12 april geannuleerd worden.