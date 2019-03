Paul Severs opnieuw in coma: “Blijven hopen op het beste” Bart Kerckhoven

24 maart 2019

Het gaat opnieuw minder goed met zanger Paul Severs (70). “Mijn vader is terug in een natuurlijke coma gegleden ten gevolge van de aandoeningen aan zijn hoofd die tijdens en na de val van zijn fiets zijn begonnen”, laat zoon Christophe weten in een post op Facebook. “De dokters doen analyses en onderzoeken, maar momenteel krijgen ze hem niet wakker. De dokters weten ook niet wanneer het opgelost zal zijn.”

De zanger kreeg op dinsdag 12 maart een hartaanval tijdens een fietstochtje in Saintes. Sindsdien is hij opgenomen in het Erasmusziekenhuis in Anderlecht. Eerder werd zijn toestand als stabiel, maar kritiek omschreven. Zoon Christophe bedankte iedereen in zijn Facebook-post zondagavond voor alle steun. “We blijven hopen op het beste”, besluit hij.