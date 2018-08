Paul Michiels op Stroppenconcerten 13 augustus 2018

Niemand minder dan Paul Michiels zal dinsdagavond op het podium van de Stroppenconcerten te zien zijn.





De artiest is onder meer bekend van de internationale hit 'The way to your heart' die hij met Soulsister uitbracht en bracht dit jaar voor zijn zeventigste verjaardag de nieuwe plaat 'Ageless' uit.





Zijn optreden start om 23 uur op de weide langs de Guido Gezellestraat. Nouka bijt vanaf 20 uur de spits af, samengesteld uit oude rotten, jonge gozers en een rock chick. Zij brengen stevige hits voor non-stop party.





De eerste bezoekers zijn vanaf 19.30 uur welkom op het gratis evenement. (TVP)