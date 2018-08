Patricia en Sandra heropenen De Lantaarn 04 augustus 2018

Op het Oudstrijdersplein in Halle kan na bijna twee jaar opnieuw een pint gedronken worden in café De Lantaarn. Sandra Bosmans en Patricia Celerier staan er voortaan achter de tap. Het koppel baatte tot een maand geleden café 't Maeske uit op de Nijvelsesteenweg in Halle. "Net als 't Maeske is dit een volkscafé", vertellen Patricia en Sandra die gisteren voor het eerst de zaak openden. "We kregen al bezoek van onze vroegere vaste klanten en die zijn al enthousiast. Tegelijk hopen we natuurlijk nieuwe gasten over de vloer te krijgen." Ook de carnavalsgroep De Smosjterpotten zijn al mee verhuisd en hun herinneringen kregen al een plek op een van de muren in het café. Binnenkort willen Patricia en Sandra ook nog een vergaderzaal aanbieden aan groepen en verenigingen. (BKH)