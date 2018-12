Paterskerk wordt indoorskatepark tijdens kerstvakantie Bart Kerckhoven

07 december 2018

17u16 0 Halle De Paterskerk in Halle wordt deze kerstvakantie even een indoorsskatepark. Zo kan er ook in de winter skateles gegeven worden.

Stoked Boardacademy organiseert al twee jaar skatekampen en initiaties in het skatepark aan De Bres maar er is ook vraag naar tijdens de kerstvakantie. De Paterskerk is volgens het stadsbestuur de geknipte indoorlocatie omdat er ook al ‘streetart’ te bewonderen is van Smates en Locatelli. Het decor past dan ook perfect bij de skatetoestellen die er zullen opgebouwd worden. Omdat het indoorpark wordt opgebouwd met de ruimte die voorhanden is zal er geen halfpipe staan maar skateliefhebbers zouden wel aan hun trekken komen met kleinere skatetoestellen. Het indoorskatepark is tijdens de kerstvakantie open van woensdag tot en met vrijdag, dus op 26, 27 en 28 december en op 2, 3 en 4 januari telkens van 10 uur tot 17 uur. Op 2, 3 en 4 januari is er een open lesaanbod van 14 uur tot 17 uur. Meer info op ww.facebook.com/jeugdhalle