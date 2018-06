Pat en San nemen afscheid van café 't Maeske 23 juni 2018

Cafébazin Sandra Bosmans en haar partner Patricia Celerier trekken dit weekend de deur van café 't Maeske in de Halse Sint-Rochuswijk achter zich dicht.





"Ik heb het café 4,5 jaar geleden opnieuw geopend", zegt Sandra. "We maakten er opnieuw een buurtcafé van. Zes verenigingen hadden hier ook hun lokaal. Van de kaatsclub Rodenem Cité tot carnavalsgroep De Smosjterpotten, ze waren hier allemaal thuis." Pat en San, zoals de klanten hen noemen, zullen 't Maeske wel missen. "De mensen stapten hier destijds als klanten binnen maar ze zijn ook vrienden geworden", weet Sandra. "Dat vergeten we niet. Zeker De Smosjterpotten zitten in ons hart." Pat en San openen in augustus café De Lantaarn op het Oudstrijdersplein in Halle. Wat er met café 't Maeske zal gebeuren is nog niet meteen duidelijk. (BKH)