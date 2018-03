Parking Nederhem even dicht 30 maart 2018

De tijdelijke parking op Nederhem zal op woensdag 4, donderdag 5 en vrijdag 6 april afgesloten worden. Dan start een volgende bouwfase van de nieuwe woonwijk Nederhem. Vanaf zaterdag 7 april zal een deel van de tijdelijke parking opnieuw bereikbaar zijn. In de buurt worden wel extra plaatsen voorzien en ter hoogte van Hallebad wordt het parkeerverbod grotendeels opgeheven. De nieuwe en definitieve parking aan Nederhem, die naast de tijdelijke parking aangelegd wordt, zal tegen het bouwverlof in juli klaar zijn. In totaal komen er door de aanleg van deze parking en omliggende straten in totaal ruim honderd parkeerplaatsen bij. (BKH)