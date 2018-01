Pannenkoekenbak om kapelletjes toekomst te geven 30 januari 2018

02u38 0 Halle De Werkgroep Kapelletjes Sint-Rochus maakt opnieuw werk van de restauratie van één van de kapelletjes in de wijk. Een deel van het geld willen ze inzamelen via een pannenkoekenbak.

In de voorbije jaren werden al de Sint-Rochuskapel, de Sint-Annakapel en de kapel in het gehucht Rodenem opgeknapt. "Nu willen we graag ook het kapelletje in de Tuinwijk renoveren", zegt Guido Vanbelle van de werkgroep. "Dat kapelletje werd in 1956 door de plaatselijke KWB opgebouwd met rotsstenen die overgebleven waren na de verbreding van de Zenne."





Nieuw hek

Intussen worden ook de bestaande kapelletjes verder onderhouden. "We hebben nog maar net een nieuw hek gekocht voor de Sint-Rochuskapel", legt André Govers uit. "Het hek en de onderhoudswerken betalen we met de opbrengst van ons eetfestijn."





Komende zondag is iedereen vanaf 14.30 uur welkom in de parochiezaal van Sint-Rochus, in de Melkerijstraat, voor de pannenkoekenbak. De opbrengst gaat integraal naar het onderhoud van de kapelletjes. (BKH)