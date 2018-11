Pand356 heropent op 8 december in Belgacom-gebouw Bart Kerckhoven

22 november 2018

18u13 3 Halle Pand356 opent op 8 december opnieuw de deuren in het oude Belgacom-gebouw. De ‘Pand’-projecten waren een succes de voorbije jaren en de initiatiefnemers dromen van meer. Daarom verenigden ze zich in de nieuwe vzw 1500cc.

Het oude Belgacom-gebouw aan de Arkenvest moest normaal al afgebroken zijn maar de vergunningsperikelen veroorzaken vertraging voor het nieuwbouwproject en dus grepen de jongeren van Pand356 hun kans om het socio-cultureel project opnieuw te openen. “Het wordt wat gezelliger dan vorige keer”, zegt Tomhas Haesaerts. “Onze evenementen trokken steeds en pak volk in onze grote zaal maar dit keer richten we de foyer helemaal opnieuw in. De mensen zullen dus in een ander Pand356 binnenstappen. “Het is zoveel meer dan een café”, zegt Tomhas. “Het is een ontmoetingsplaats waar iedereen kan komen biljarten, kickeren, dartsen, retro-gamen, kaarten of gezelschapsspellen spelen maar er kan ook voetbal gekeken worden en zelfs een lief zoeken kan.”

Er zullen ook andere activiteiten als info momenten, lezingen, optredens, workshops en initiaties plaatsvinden.

Pand356 wordt ook de lokale stek van Villa Basta dat een een creatief jeugdcultuurhuis is waar iedereen kan experimenteren met theater, dans, video, muziek en beeld. Kinderen en jongeren kunnen hun creatieve goesting ontdekken.

Ook een workshop Atelier Chantier is al aangekondigd en met de Bwatt heropent ook het zaaltje met de beste akoestiek voor een optreden. Pand356 kan openblijven tot eind maart. Dan hoopt ontwikkelaar CAAAP echt te starten met de sloop. “Voor ons is het een kans om enkele nieuwe dingen uit te testen”, zegt Tomhas. “Pand356 zal ook op weekdagen geopend zijn en we kunnen intussen verder nadenken over een definitief Pand in Halle. We hopen dat een nieuw stadsbestuur dit project ziet zitten. Er is al een aanbod in de stad maar volgens ons is er zeker nog een plek nodig waar jongeren creatief met hun talent aan de slag kunnen.” Pand356 opent de deuren op zaterdag 8 december om 20 uur en zal wekelijks open zijn op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag vanaf 17 uur. Meer info via @Pand356 op Facebook.