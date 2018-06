Pand 356 is extra zomerse trekpleister 06 juni 2018

02u32 0 Halle Halle is de komende maanden een trekpleister rijker nu de mensen van Spectakulo hun Pand 356 geopend hebben.

Langs de Arkenvest ontvangen de organisatoren de komende drie maanden bezoekers voor uiteenlopende activiteiten. Nu vrijdag is er een feestje met dj's Taret en Tomhas van Circo Inferno. Maar er staan ook 'afterwork'-avondjes op de agenda en zelfs een Silent Disco op 23 juni.





Voor de activiteiten hebben de creatievelingen van Spectakulo voor de gelegenheid het oude Belgacomgebouw verbouwd. Op het gelijkvloers is er een bar ingericht, maar er is ook een zomers terras op de binnenkoer. Op de Facebook-pagina van het pop-up-project worden de activiteiten aangekondigd. (BKH)