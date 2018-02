Pallieterweidestraat afgesloten 12 februari 2018

De Pallieterweidestraat in Buizingen is vanaf vandaag twee weken afgesloten voor het doorgaand verkeer. Netbeheerder Eandis voert werken uit ter hoogte van het station van Buizingen en dus moet de straat onderbroken worden. De bewoners van de Pallieterweidestraat kunnen de straat wel inrijden en ook pendelaars die de trein willen nemen in Buizingen kunnen de stationsparking bereiken via de Pallieterweidestraat of de Vaucampslaan. Het station zelf blijft dus bereikbaar. De werken zullen duren tot 23 februari. (BKH)