Overvallers bedreigen jobstudenten 31 juli 2018

Overvallers hebben zondagochtend toegeslagen in de Carrefour Express op de Sint-Rochusstraat. Twee gemaskerde en gewapende mannen verrasten om 6 uur de uitbater en twee jobstudenten die de winkel net via de personeelsingang waren binnengestapt. De mannen bedreigden hun slachtoffers met handvuurwapens en eisten dat de kluis geopend werd. Omdat de kluis een tijdslot had en pas na tien minuten geopend kan worden, hebben de daders niet lang gewacht en namen ze sigaretten en cash geld mee. De omvang van de buit is niet bekend. Er raakte niemand gewond. De mannen vluchtten nadien weg in een wagen die bestuurd werd door een derde handlanger in de richting van de autosnelweg A8. De daders zijn voorlopig spoorloos. (BKH)