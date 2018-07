Over te nemen: eerste carnavalswinkel UITBATERS CARDANO ZOEKEN GELUK IN ITALIAANS DORPJE BART KERCKHOVEN

02u43 0 Halle De allereerste carnavalswinkel in Halle staat over te nemen. Uitbaters Marc (55) en Sabine (51) Leus openen volgend jaar een bed and breakfast in Italië. "Een droom die werkelijkheid wordt", zegt Marc.

Een grote affiche op de etalage van Cardano in de Basiliekstraat verklapt de toekomstplannen van de uitbaters. Marc en Sabine willen in het Italiaanse dorpje Mogliano in de provincie Le Marche een gastenverblijf openen dat ze Dolce Orizzonte doopten. "Het wordt een bed and breakfast met vier kamers. We houden enorm van Italië en we zijn allebei vijftigers. Als we nog wat anders wilden in ons leven, dan moesten we nu toch de stap zetten."





Marc opende de winkel in de Basiliekstraat in 1993 samen met zijn zus. Maar toen hingen er nog geen carnavalskostuums in de rekken. "We verkochten cosmeticaproducten", zegt Marc. "Na een paar jaar veranderden we door toenemende concurrentie het geweer van schouder en werden geschenkartikelen ons belangrijkste assortiment. Pas eind jaren negentig kwam het idee om eens een rek met carnavalkostuums in de winkel te zetten. Dat eerste seizoen was alle kleding op het rek meteen verkocht. Het jaar nadien breidde de collectie uit en verkocht alles als zoete broodjes. Zo zijn we dan verder geëvolueerd naar de carnavalswinkel die Cardano vandaag is."





Rode Duivels-gadgets

Tegenwoordig verandert de inrichting van Cardano met het ritme van de seizoenen. Zo heeft Marc net de Rode Duivels-gadgets opgeborgen. En met Halloween vinden de klanten ook vlot de weg naar Cardano. "Halloween en carnaval zijn samen met de oudejaarsperiode de drukste periode. In de aanloop naar oudejaarsavond verkopen we veel vuurwerk. Mensen uit de hele Brusselse rand komen naar onze winkel. We hebben door de jaren heen een goede reputatie opgebouwd."





Maar in maart is het dan toch vooral de Halse carnavalist die in de rekken duikt op zoek naar een kostuum. "De carnavalsgroepen zijn ook wel klant", zegt Marc. "We zijn twee jaar geleden zelfs meter en peter geweest van de char van De Vrie Kadeikes. Op de doop van de char hebben we hen getrakteerd op een mooi vuurwerk. De Vrie Kadeikes hebben toen een unieke doop beleefd. Het zijn zulke herinneringen die blijven hangen."





Marc en Sabine sluiten overigens niet meteen hun winkel. Ze zijn nog steeds op zoek naar een overnemer en een koper voor hun winkelpand. Zolang die zich niet aandient, blijft Cardano open. Na het volgende Halse carnavalsseizoen zal het koppel wel definitief in Dolce Orizzonte te vinden zijn.