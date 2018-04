Ouders kamperen aan Heilig-Hart&College STAD REKENT OP VLAAMS GELD VOOR EXTRA PLAATSEN IN SECUNDAIR BART KERCKHOVEN

27 april 2018

02u31 0 Halle Sinds gisterenochtend kamperen tientallen ouders aan de schoolpoort van het Heilig Hart&College om hun kind vanavond in te schrijven in het eerste jaar van het secundair. Het stadsbestuur hoopt intussen eind dit jaar Vlaams geld los te weken om extra plaatsen te creëren in de middelbare scholen.

Om 8.30 uur vatte donderdagochtend een moeder post aan de schoolpoort voor het Vondel in Halle. Het sein voor andere ouders om snel wat spullen bij mekaar te grabbelen en ook de wacht te houden aan het Heilig Hart&College. Al snel groeide de groep aan tot meer dan zestig ouders. Ze houden zelf een lijst bij die dan morgen om 17 uur door de school gebruikt zal worden wanneer de inschrijvingen starten. "Ik had wel gehoopt om hier niet zo vroeg te moeten staan", zegt vader Arne Tordeurs die zijn zoon wil inschrijven. "Dit kost me dus twee dagen verlof op het werk. Maar je wil natuurlijk zeker zijn. Het is spijtig want mijn kind zit op school in de vestiging van het Heilig Hart&College in Essenbeek. Dat is dus dezelfde groep maar voorrang is er niet."





Vorig jaar raakten alle kinderen ingeschreven in de school maar veel ouders willen zeker zijn en hebben er een nachtje kamperen voor over. "Al proberen de scholen het kamperen wel te ontmoedigen", zegt schepen van Onderwijs Dieuwertje Poté (CD&V). "Maar een grote groep ouders wegsturen is moeilijk. We vragen dan ook wel aan de scholen om op die momenten de ouders ergens binnen te laten overnachten en eventueel koffie en water te voorzien."





Probleem opgeschoven

Het stadsbestuur rekent intussen op extra Vlaams geld om het aantal plaatsen in de middelbare scholen uit te breiden. "Met Vlaamse middelen konden we het capaciteitsprobleem in het lager al oplossen", zegt Poté. "Maar het is wel logisch dat het probleem nu opschuift naar het secundair. Sinds 2016 dringen we bij de minister aan om extra middelen te voorzien. Momenteel brengen we de nood aan extra plaatsen in kaart en hopelijk krijgen we dan eind dit jaar goed nieuws. Ook Antwerpen en Gent wachten op geld maar in Halle moet het aantal plaatsen zeker omhoog. 60 % van de scholieren woont niet eens in Halle maar in de omliggende gemeenten. De stad vervult een belangrijke onderwijsrol in de hele wijde regio."





In het lager onderwijs hoeven ouders intussen niet meer te kamperen door online aanmeldingsregister. "Op dit moment kunnen we dat in Halle niet inrichten voor het secundair onderwijs. Vandaag mogen volgens het geldend decreet enkel volgens de chronologie van inschrijven of via loting plaatsen toegewezen worden via een register in het secundair. Maar we vragen andere criteria. We hopen dat een nieuw inschrijvingsdecreet wel mogelijkheden biedt."