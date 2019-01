Ouders hoeven niet meer te kamperen aan de secundaire schoolpoorten In Halle, Beersel en Sint-Genesius-Rode worden nieuwe leerlingen voortaan online ingeschreven Bart Kerckhoven

29 januari 2019

14u02 2 Halle Ouders hoeven in de Zennevallei niet meer te kamperen aan de schoolpoort om hun kind in te schrijven voor het secundair onderwijs. Voor de secundaire scholen in Halle, Beersel en Sint-Genesius-Rode wordt een centraal aanmeldingsregister geïnstalleerd. En dat ondanks het feit dat het Vlaams decreet dat het allemaal moest regelen voorlopig geblokkeerd is.

De scholen zijn het snel eens geraakt over het invoeren van het aanmeldingsregister. Binnen het Lokaal Overlegplatform (LOP) werd de voorbije maanden een akkoord bereikt. Alle scholen, behalve het Sint-Godelieve-Instituut in Lennik, doen mee. Voor het lager onderwijs bestaat dat systeem al langer. Maar ook aan de secundaire schoolpoorten duiken steeds vaker kamperende ouders op die schrik hebben dat hun kind uit de boot zal vallen. “De invoering van dit systeem is goed nieuws voor de ouders”, zegt Dany Berckmans, voorzitter van de Halse onderwijsraad en ook algemeen directeur van het Heilig Hart&College. “Er wordt een speciaal softwarepakket aangekocht waarvoor we subsidies ontvangen. Ouders schrijven hun kind online in en horen dan na de inschrijvingsperiode waar dat kind kan starten. In de eerste plaats wordt de schoolkeuze gerespecteerd. Is dat niet het geval, dan volgt een tweede parameter via toeval. Als er een probleem is, wordt dat wel besproken binnen een commissie om een oplossing te vinden. Het is natuurlijk complexer om zo’n systeem in te voeren voor het secundair onderwijs met alle studierichtingen, maar ik geloof wel dat de software een goede oplossing biedt. De ouders hoeven niet achter de computer te wachten tot die procedure opstart. Ze moeten hun kind gewoon tijdens de inschrijvingsperiode aanmelden en horen nadien dan het resultaat.”

De secundaire scholen werkten al achter de schermen aan het register omdat er een nieuw Vlaams inschrijvingsdecreet werd uitgewerkt dat het online systeem moest mogelijk maken. Maar omdat de Franstalige Gemeenschapscommissie in Brussel een belangenconflict inriep zal dat decreet niet snel van kracht worden. “Maar over alle netten heen is in Halle toch beslist om door te gaan”, zegt Berckmans. “De beslissing werd unaniem genomen. Dat alle onderwijsnetten zo goed samenwerken, is uniek in Vlaanderen.”

Ook bij de gemeentebesturen zijn ze opgelucht dat er een centraal aanmeldingsregister komt voor het secundair onderwijs. “Wij zijn tevreden dat er geen kamperende ouders meer zullen zijn”, zegt schepen van Onderwijs Dieuwertje Poté (CD&V). “Het online systeem zorgt zeker voor de efficiëntste manier van inschrijven. Maar we moeten blijven ijveren voor meer plaatsen in het secundair onderwijs. Pas als er voldoende plaatsen zijn in onze scholen zal het online systeem ten volle haar nut hebben en zullen ouders hun kind zonder stress kunnen aanmelden. Eind vorig jaar kreeg de stad van de Vlaamse overheid meer dan vijf miljoen euro voor extra plaatsen in het secundair onderwijs. Dat is een goed begin, waar we heel dankbaar voor zijn, maar we moeten nog meer subsidies binnenhalen om de vraag en het aanbod op elkaar te blijven afstemmen.”

Binnenkort worden er infosessies en een communicatiecampagne georganiseerd zodat iedereen op de hoogte is van het nieuwe systeem dat dus dit jaar al ingevoerd wordt. Het online inschrijven geldt wel enkel voor wie in het eerste jaar start. Voor de hogere jaren zal het niet online gebeuren, net als voor het BuSo.