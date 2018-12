Ouders bereiden lekkers voor kerstmarkt Don Bosco Bart Kerckhoven

18 december 2018

17u43 0 Halle Ook in de basisschool van Don Bosco in Halle wordt er geld ingezameld tijdens de Warmste Week. De ouders sloegen aan het bakken en koken om de lekkerste kerstmarkt van de streek te organiseren.

De kerstsfeer zat er op de kerstmarkt op vrijdag 14 december meteen goed in. “Dankzij de overvloed aan héérlijke lekkernijen die de ouders maakten en ons bezorgden, kon er een fantastische kerstverkoop gehouden worden. Het was net één hele lange, prachtige feestdis!” klinkt het bij de school. De opbrengst van de vrijwillige bijdragen, die de vele sympathisanten in de collectebussen stopten, zal dit jaar aan het dagcentrum De Wip geschonken worden.