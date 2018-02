Oude watertoren is thuisbasis Conversion Works OPVALLEND PAND VORMT DECOR VOOR EÉN-PROGRAMMA 'OP DE MAN AF' BART KERCKHOVEN

02 februari 2018

02u27 0 Halle Een oude watertoren in Lembeek is de thuisbasis geworden van ontwerp- en aannemingsbedrijf Conversion Works. Zaakvoerder Tobias Vandenbosch (34) liet een paar jaar geleden zijn oog vallen op het opmerkelijke gebouw. "Het is het perfecte gebouw om te tonen wat we met Conversion Works doen", vertelt Tobias. De toren zelf diende intussen zelfs al als decor voor het Eén-programma 'Op de man af'.

Als Saartje Vandendriessche op woensdagavond op Eén een man wil aftroeven dan verzamelt ze met haar coaches in een voormalige watertoren langs de Edingensesteenweg in Lembeek.





"Nadat ze het woord 'watertoren' googleden kwamen de makers hier terecht", zegt Tobias. "Een van de verdiepingen werd helemaal ingericht als televisieset. De beelden die ze buiten met een drone maakten en in het programma monteerden zijn echt wel knap. Dat uitzicht is natuurlijk een van de redenen waarom we hier zitten."





Art-decostijl

De watertoren, in 1931 in art decostijl opgetrokken, is al jaren geleden buiten gebruik gesteld. Tien jaar geleden werd het gebouw een eerste keer te koop aangeboden, met plannen er bij om er een woning van te maken. Een ontwikkelaar voerde al enkele werken uit maar de toren werd in 2014 onafgewerkt opnieuw in de etalage gezet.





"Conversion Works bestond op dat moment al zes jaar", legt zaakvoerder Tobias uit. "We specialiseren ons in het inrichten en verbouwen van gebouwen. We gaan aan de slag met oude panden met karakter en geschiedenis, moderne lofts en andere panden. Intussen zijn er in het bedrijf drie interieurvormgevers aan het werk en een tiental vakmensen. Maar we hebben ook een groot netwerkt van onderaannemers uitgebouwd. In 2009 zag ik voor het eerst dat de watertoren te koop stond. Eind 2014 heb ik dan beslist om de toren te kopen nadat die terug op de markt kwam. Maar ik had wel enkele voorwaarden. Zo wilde ik absoluut dat je van op elke verdieping van het uitzicht kon genieten. De oppervlakte in de toren moest maximaal en nuttig gebruikt kunnen worden en ik wilde een mooi terras op de volledige oppervlakte van het dak. De bouwvergunning werd gelukkig snel afgeleverd zodat we aan de slag konden."





Onderweg was er wel tegenslag want werken die de vorige eigenaar had uitgevoerd moesten zelfs gedeeltelijk overgedaan worden. Maar sinds eind vorig jaar is Tobias met Conversion Works naar de toren verhuisd. Net onder het dakterras heeft Tobias nu zijn bureau ingericht. Daaronder hebben ook de medewerkers hun werkplek. Op alle verdiepingen hebben de kleine ramen plaats gemaakt voor grote raampartijen met zicht op het landelijke Hondzocht. Op het gelijkvloers en de andere drie verdiepingen wil Tobias nu tonen wat Conversion Works kan betekenen voor de klanten. "Elke verdieping zal met een speficieke functie in een bepaalde stijl ingericht worden", legt Tobias uit. "Het zal een moderne kijkwoning worden. Maar we kunnen alle kanten uit met dit gebouw. Er is ook ruimte voorzien voor een gebogen zwevende bibliotheek waar boeken uit een rek geplukt kunnen worden om ze dan op het einde van die hangende 'donut-mezzanine met prachtig uitzicht op de streek te bestuderen in een ligzetel. Dan kan de creativiteit van onze ontwerpers alleen maar bevorderen."





Miniconcertjes

De voorbije maanden vonden er zelfs al miniconcertjes en zelfs tentoonstellingen plaats in de toren.





"Het zou leuk zijn als een van de verdiepingen als zaal gebruikt kan worden. Er is plaats voor 45 personen. Hier kunnen we dan mensen de kans geven om hun talent en creativiteit te tonen aan het publiek. Het moet een platform zijn voor kunst, cultuur en muziek. Het moet nog verder uitgewerkt worden maar ik zie het al volledig zitten. De komende tijd gaan we wel nog wat werken moeten uitvoeren om alles in orde te zetten. Maar ik vond dat het echt hoog tijd was dat we eindelijk na drie jaar renoveren met Conversion Works hier onze intrek namen. Er is verwarming en iedereen kan aan de slag. De rest krijgt de komende maanden verder vorm, verdieping per verdieping en dat natuurlijk tussen de projecten van de klanten door."