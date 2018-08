Oude kanonskogels duiken ook elders op 22 augustus 2018

02u31 0 Halle Hondzocht is niet het enige gehucht in Lembeek waar al eens kanonskogels uit een ver verleden naar boven gewoeld worden. Ook in het gehucht Congo deed Emile Vannerom een bijzondere vondst.

Tien dagen geleden vertelde Michel Colle nog in deze krant dat hij in 2000 een oude kanonskogel terugvond waarvan nu blijkt dat die van het leger van Lodewijk XIV afkomstig is. Aan de andere kant van het dorp trof Emile Vannerom in het gehucht Congo veertig jaar geleden ook al eens twee kanonskogels aan. "Die heb ik gevonden in de Twaalfbundel", zegt Emile. "Ik heb ze altijd bijgehouden zonder me er al te veel vragen bij te stellen. Maar nu ik het nieuws over de vondst in Hondzocht las, diepte ik de kogels opnieuw op en zocht ik in mijn eigen archieven extra informatie. Niet alleen in Hondzocht trokken die legers in die periode rond." Eind jaren zeventig publiceerde deskundige Johan Vanvolsem namelijk al in de Gazet van Halle dat er verschillende legers in de buurt een hoofdkwartier hadden. Het hoeft dus niet te verbazen dat ook in het gehucht Congo kanonskogels gevonden werden. De exemplaren van Emile zijn met 52 millimeter en 57 millimeter doorsnede en respectievelijk 556 gram en 734 gram ook wat groter dan de kogel die in Hondzocht gevonden werd. "De kogels die ik gevonden heb, lijken nooit afgevuurd geweest te zijn, want ze zijn nog mooi intact", aldus Emile. (BKH)