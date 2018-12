Organisatoren rommelmarkt trakteren zondag standhouders Bart Kerckhoven

12 december 2018



Wie zondag zijn spullen uitstalt op de rommelmarkt in Halle wordt getrakteerd door de organisatoren op een warm drankje.

Het Rommelmarktcomité werkte dit weekend nog mee aan de winterrommelmarkten in de tent van Halle Schaatst maar de mensen staan nu zondag alweer paraat voor de rommelmarkt op en rond de Grote Markt. Vanaf 8.30 tot 13 uur kan iedereen tussen de standjes kuieren en om in de wintermaanden extra standhouders over de streep te trekken zijn de standen in december, januari en februari gratis. Bovendien serveren de organisatoren ook nog warme drank aan de standhouders. Opstellen kan vanaf 7 uur. Meer info op 0497/54.85.07 of www.rommelmarkthalle.weebly.com.