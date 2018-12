Orde test oud en nieuw Hofmaarschalkenpaar tijdens proefaflegging Bart Kerckhoven

03 december 2018

De Orde van de Hofmaarschalken en Hofdames organiseerde een interne proefaflegging die dit keer in het teken van Hercules stond. Tijdens de avond moesten huidig Hofmaarschalkenpaar Bart II en Jessica I en hun Mini Hofmaarschalkenpaar Dylan I en Tatiana verschillende proeven afleggen. De proefaflegging is nodig om opgenomen te worden in de orde. Die opnamen gebeurt tijdens het Oenstellingsgala van het nieuwe Hofmaarschalkenpaar dat plaatsvindt op de campus van het Don Bosco Instituut op zaterdag 2 februari 2019.

Het nieuwe kandidatenpaar legde ook een paar proeven af, waaronder een theorieproef en een paar ludieke carnavalsproeven. Tijdens het Gala-evenement stelt de orde dan het nieuwe paar voor aan het grote publiek.