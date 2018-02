Orde stelt Hofmaarschalkenpaar officieel aan 15 februari 2018

02u24 0

Tijdens een groot Oenstellingsgala heeft de Orde van Hofmaarschalken en Hofdames het nieuwe Hofmaarschalkenpaar aangesteld. Bart Van Nimmen en Jessica Dekens mogen hun titel nu dus officieel dragen. Diezelfde avond werden Patrick I en Marleen I samen met hun Mini-Hofmaarschalkenpaar Kyo I en Aagje I opgenomen in de Orde. Zij werden in de bloemetjes gezet voor de inzet die ze in het voorbije jaar getoond hebben. Tijdens het Oenstellingsgala waren er optredens van de Dansmariekes, dansgroep Shiva en een Halse Vedettenparade. Swoop en Dynamite zetten de kers op de taart.





(BKH)