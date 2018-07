Opvolger voor UP.lab heet Claim Your Space 27 juli 2018

02u35 0 Halle In het najaar wordt een nieuw UP.lab-project in de streek opgestart. UP.lab werd in 2016 georganiseerd en werd een creatieve werkplek waar professionals mensen met ideeën oude voorwerpen een nieuw leven gaven.

Dit keer wordt UP.lab in een nieuw kleedje gestoken en kreeg het de naam 'Claim Your Space' mee. Het uitgangspunt is plekken of 'vacatures' aanbieden in verschillende gemeenten in het Pajottenland en de Zennevallei waar jongeren creatief aan de slag kunnen. De jongere 'solliciteert' voor een plekje in de publieke ruimte en claimt ze door er een tijdelijk kunstwerk te installeren. Op zondag 23 september lanceert de organisatie een UP.START, een instapmoment voor geïnteresseerden. Wie meer informatie wil of zich wil inschrijven voor de startsessie kan terecht op info@uplab.be. Het startmoment vindt plaats in de brouwerij Appelmans in Dilbeek. (BKH)