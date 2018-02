Opstelling Carnavalskermis 23 februari 2018

De Carnavalskermis vindt plaats op dinsdag 27 februari op het Stationsplein en vanaf 28 februari op de Leide. Vanaf 1 maart wordt er ook na de markt, op het Joseph Possozplein opgesteld. Van 28 februari tot en met 20 maart kan er op de Leide niet geparkeerd worden. Voor het Possozplein en op de parking van De Bres is dat vanaf 3 maart tot en met 20 maart. Tijdens die periode wordt verkeer in Vondel in beide richtingen toegelaten en kan het verkeer komende van de Parklaan en Vondel de Dijkstraat (Waggelbrug) inrijden. De Leide wordt dan afgesloten. (BKH)