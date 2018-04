Opnieuw Stroppenconcerten 27 april 2018

In juli en augustus vinden er opnieuw Stroppenconcerten plaats aan het gelijknamige jeugdcentrum. De vzw Halle Events heeft intussen al drie namen van groepen bekendgemaakt die op het podium zullen staan van de concertreeks die elke maandag doorgaat. Dit jaar vindt een concert wel plaats op dinsdag 14 augustus aan de vooravond van Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart. VC De Gies zal tijdens de concerten Nederlandstalige klassiekers brengen, Fifties Fever neemt het publiek dan weer mee terug in de tijd en ook Edje Ska and The Pilchards zijn al toegevoegd aan de affiche. Halle Events kondigt eind deze maand nog extra namen aan. (BKH)