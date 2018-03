Opnieuw internering gevraagd voor exhibitionist 24 maart 2018

02u36 0 Halle Het parket heeft opnieuw de internering gevorderd voor een 33-jarige Hallenaar die zijn broek meermaals liet zakken in de buurt van scholen.

De internering van de man werd eerder ook al gevraagd. Maar omdat er toen geen verslag van de forensisch psychiater aanwezig was, werd de zaak uitgesteld. Dat verslag ligt er nu wel.





De dertiger had overigens een vreemde verklaring voor zijn gedrag: de stress van het nakende vaderschap. Naar eigen zeggen dreef die spanning hem ertoe om in maart 2016 rond te hangen in de buurt van enkele Halse scholen, en daar ouders en kinderen te 'verrassen' door zijn geslachtsdeel te laten zien. "Ik ben ook te veel beginnen drinken na het nieuws van mijn nakende vaderschap", klonk het tegen de politie. Hij werd eerst nog vrijgelaten onder voorwaarden, maar een maand later was het opnieuw van dat. De rechter doet uitspraak op 18 april. (WHW)





