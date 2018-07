Opnieuw Braderiefeesten 19 juli 2018

Er worden in augustus opnieuw Braderiefeesten georganiseerd in de Sint-Rochuswijk. De Verenigde Handelaars van Halle hebben een concessie gekregen voor de organisatie van het feest op zaterdag 18 augustus. De Braderiefeesten zullen plaatsvinden op in het gebied van de Sint-Rochusstraat het Stationsplein, de Leopold Deboeckstraat en de Melkerijstraat. De gemeenteraad heeft de concessieovereenkomst goedgekeurd. De bedoeling is opnieuw om er een volksfeest van te maken dat vooral gedragen wordt door de verenigingen. (BKH)