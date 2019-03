Opnieuw 22 bijzitters voor rechter WHW

14 maart 2019

19u36 0 Halle Opnieuw zijn een aantal bijzitters die bij de recentste verkiezingen niet of laattijdig kwamen opdagen voor de rechter moeten verschijnen. Vandaag werd tegen 22 mensen een boete van 600 euro gevorderd. Gisteren kregen een tiental mensen al dezelfde vordering te horen.

In totaal kwamen op 14 oktober 2018 meer dan 420 voorzitters en bijzitters niet opdagen in één van de stembureaus in het arrondissement Halle-Vilvoorde. Het parket stuurde al die mensen een minnelijke schikking van 250 euro en 370 van hen betaalden die ook. 90 mensen die niet betaalden, kregen een dagvaarding in de bus en mogen zich voor de correctionele rechtbank verantwoorden. Donderdag was het de beurt aan 22 van hen. Opvallend: nadat ze verstek gaven voor hun rol als bijzitter -en daarom vervolgd werden- vonden 14 van de 22 er niets beter op dan ook hun kat te sturen naar de rechtbank.

Ieder zijn excuus

Eén vrouw voerde aan dat ze een alleenstaande moeder was en die zondag geen opvang had voor haar vier kinderen. Bij een tweede vrouw klonk het dat ze die dag alleen thuis was met haar drie-jarig kind omdat haar echtgenoot was gaan werken. Een derde vrouw had een heel ander verhaal in petto. “Ik heb de oproepingsbrief niet gekregen omdat ik feitelijk gescheiden leefde. Mijn ex heeft deze brief niet doorgestuurd met al deze miserie tot gevolg.” Een andere vrouw ontkende dan weer bij hoog en laag dat ze een oproepingsbrief ontvangen had. “Niet via de normale post en ook niet aangetekend!”, klonk het overtuigend tegen de rechter. Een ander klassiek argument in de Brusselse rand blijft het taalprobleem. Twee mensen voerden aan dat ze de brief en de minnelijke schikking niet begrepen hadden omdat ze geen Nederlands konden. De twee laatste ‘gebuisde’ bijzitters waren dan weer wel opgedaagd op 14 oktober maar waren te laat gekomen. Uitspraak op 11 april.