Oplichters leurden met valse juwelen op pechstrook 28 maart 2018

Twee Roemenen riskeren celstraffen van veertien en vijftien maanden voor oplichting. In de zomer van 2014 leurden ze met valse juwelen op de pechstrook van de A8 en de Buitenring. Een jonge Brusselaar die stopte omdat hij dacht dat het duo autopech had, liet zich door hen in de luren leggen. Ze vroegen hem 200 euro om terug naar Roemenië te kunnen reizen, en gaven hem in ruil 'echte' juwelen. De twee stuurden hun kat naar de rechtbank. Uitspraak op 26 april. (WHW)