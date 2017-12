Openbare verkoop 02u25 0

Het Halse stadsbestuur organiseert een openbare verkoop van uiteenlopend materiaal. Zo is er een wiellader te koop, een kleine bestelwagen maar ook stoelen, glazen en oude projectors. Ook het OCMW heeft een lijst met spullen die verkocht worden. Op maandag 15 januari is er een kijkdag voor geïnteresseerde kopers in de loods aan de Claeskapel aan de Sterrestraat 36 in Lembeek. Van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 15 uur kan alles bekeken worden. De lijst van alle spullen is terug te vinden op www.halle.be. Daar is ook alle informatie te vinden over de werkwijze tijdens de verkoop. (BKH)