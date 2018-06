Open Vld maakt top vijf bekend voor verkiezingen 26 juni 2018

02u27 0 Halle Open Vld heeft de eerste namen bekendgemaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen in Halle.

Dat Marc Picalausa de lijst zou trekken, stond al enige tijd vast. Hij zetelde in de eerste helft van de huidige legislatuur als schepen, en nadien als gemeenteraadslid. Op plaats twee zien we collega-raadslid Anja Deridder. Met Pierre De Grève en Leen Tordeurs worden jonge kandidaten op verkiesbare plaatsen gedropt, terwijl Patrick Tordeurs de top vijf afsluit. Uittredend schepen Eddy Buelinckx zal de lijst duwen.





In het partijprogramma wordt onder meer een premiesysteem voorgesteld om de leegstand van winkelpanden te beperken. Open Vld wil er ook bij de Vlaamse overheid op aandringen om de bestaande plannen voor een ondertunneling van de E429 uit te voeren. (BKH)