Op zoek naar Vontje op panelen rond Historisch Stadhuis Bart Kerckhoven

30 december 2018

07u02 0

De bezoekers van het Halse centrum hebben er een attractie bij. Op de witte panelen rond het Historisch Stadhuis werd de skyline van Halle afgedrukt om het geheel tijdens de restauratie van het monument wat op te smukken. Het stadsbestuur bedacht meteen ook een nieuwe wedstrijd. In het landschap zit ‘Vontje’ verschillende keren verstopt. Vontje is de Vaantjesboer; de figuur die de Hallenaar symboliseert. Wie wil kan zelfs prijzen winnen want elke maand worden enkele deelnemers verrast met een prijs. Wie wil meedoen kan surfen naar www.visithalle.be/vontje.