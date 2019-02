Ook voor tweede minderjarige verdachte berisping gevraagd in dossier- Priscilla WHW

08 februari 2019

19u51 0 Halle Het parket Halle-Vilvoorde heeft een berisping gevraagd voor A., een van de minderjarigen die betrokken was bij de dood van de 14-jarige Priscilla Sergeant, in 2012. De jongen werd verdacht van onmenselijke behandeling met de dood tot gevolg, en opzettelijke slagen en verwondingen.

De 14-jarige Priscilla Sergeant werd op 20 juli 2012 dood aangetroffen in een veld in Dworp. Een kleine maand later, op 16 augustus, werden 3 verdachten opgepakt: de 46-jarige Johan D.V., de toen 12-jarige J. en de toen 16-jarige A. Die drie hadden het meisje urenlang gepest in de woning van D.V. en hadden nadien het lijk verborgen. D.V. werd aangehouden en de 2 minderjarigen werden door de jeugdrechter geplaatst, A. eerst in Everberg en vervolgens in Mol, en J. in Ruiselede. In het najaar van 2013 werden beide jongeren overgeplaatst naar een begeleidingstehuis terwijl Johan D.V. in februari 2013 al vrijkwam na een procedurefout. Het gerechtelijk onderzoek sleepte sindsdien aan, hoewel de wetsgeneesheer al in januari 2013 zijn eindverslag had neergelegd waarin geconcludeerd werd dat Priscilla waarschijnlijk door asfyxie om het leven was gekomen. D.V. beroofde zichzelf begin 2017 van het leven.

Gesloten deuren

Pas in juni 2016 werd het gerechtelijk onderzoek afgesloten, waarna de onderzoeksrechter J. en A. naar de jeugdrechtbank doorverwees. Daar werd het dossier vrijdag voor A. achter gesloten deuren behandeld. De jongeman, die intussen meerderjarig is, werd in december nog tot 1 jaar cel veroordeeld voor weerspannigheid en bedreigingen aan het adres van de politie. Twee weken geleden vorderde het parket ook al een berisping voor J. Ook voor hem valt de uitspraak op 15 maart.