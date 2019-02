Ook Kriebeldorp heeft voortaan een luierkast: Op twintig plaatsen in Beersel worden nu restjes luiers ingezameld Bart Kerckhoven

01 februari 2019

08u14 0 Halle In de kinderopvang Kriebeldorp staat voortaan een luierkast. Zo worden restjes luiers ingezameld voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Elders in Beersel staan er al verschillende luierkasten.

“We kennen het project van bij onze collega’s en nu we een eigen opvang hebben, maken we graag plaats voor deze inzamelbox’, zeggen onthaalouders Cindy en Lindsay die de kindjes in Kriebeldorp aan de Kerkstraat in Dworp opvangen. “Ouders van onze opvang kunnen vanaf nu hun restjes luiers bij ons doneren wanneer hun kindje proper is geworden of een bepaalde maat ontgroeid is. Ook mensen vanuit de buurt zijn welkom om hier luiers te komen doneren.”

In Beersel is de luierkast al op verschillende plaatsen ingeburgerd. “‘Met dit inzamelpunt erbij, komen we nu al aan twintig plekken in Beersel waar mensen hun luiers naartoe kunnen brengen’, vertelt coördinator Ineke Brems van het Huis van het Kind Beersel. “Drie jaar geleden startten we met dit project vanuit de werkgroep kinderarmoede van Huis van het Kind en het project blijft groeien.”

De gezinnen vinden ook de weg naar de luierkast. “‘Zo zijn er intussen al meer dan 20 gezinnen die gebruik maken van de luierkast’, vult bevoegd schepen Sonia Van Wanseele (Lijst Burgemeester) aan. “In die drie jaar tijd hebben we al meer dan zesduizend luiers uitgedeeld. De inzameling blijft dus heel belangrijk om alle gezinnen te kunnen helpen.’

Wie graag zijn luiers doneert, kan vanaf nu dus terecht in het Kriebeldorp. Andere inzamelpunten zijn de scholen, kinderdagverblijf Stekelbees, groepsopvang het Kriebelhuis, consultatiebureau van Kind&Gezin, de locaties van De Malleboot, de bib, het Sociaal Huis en buurthuis Babbellot.