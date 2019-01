Ook in Halle is de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd Veertien nieuwe gezichten beleven debuut op eerste vergadering Bart Kerckhoven

02 januari 2019

21u58 2

Woensdagavond werd in Halle de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. In totaal legden 33 raadsleden de eed af. Veertien gemeenteraadsleden maakten hun debuut. Het was meteen ook de eerste gemeenteraad voor Marc Snoeck (Sp.a) als burgemeester van Halle.

Gemeenteraadvoorzitter Bertrand Demiddeleer bleef in functie en mocht dus alles in goede banen leiden. De leden mochten ook een nieuwe politieraad verkiezen. Ook de OCMW-raad werd geïnstalleerd. Door de fusie van de stadsdiensten en het OCMW is die raad samengesteld uit dezelfde mensen die in de gemeenteraad zetelen. Ten slotte mochten ook de leden van het Bijzonder Comité Sociale Dienst van het OCMW de eed afleggen. In de raadzaal volgden honderden vrienden en familieleden van de nieuwe mandatarissen de installatievergadering. Nadien kregen ze allemaal een glaasje aangeboden tijdens een receptie. Net voor de start van de gemeenteraad overhandigden leden van de Partij van de Arbeid (PVDA) ook nog bokaaltjes met ‘gezonde lucht’ aan de raadsleden. De partij vraagt dat er meetpunten voor fijn stof geïnstalleerd worden, dat er een fietsnetwerk wordt uitgerold en dat er modern en efficiënt openbaar vervoer georganiseerd wordt in de stad.