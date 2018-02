Ook Dilbeek en Halle eisen betere verdeling van vliegverkeer 15 februari 2018

02u28 0 Halle Overlast door onevenredig verdeeld vliegverkeer lijkt iets voor de Brusselse noordrand te zijn. Maar ook Dilbeek en Halle maken deel uit van de elf gemeentebesturen die nu een rechtszaak tegen de Belgische staat aangespannen hebben.

De Vlaams-Brabantse gemeenten en steden zagen het vliegverkeer boven hun grondgebied drastisch toenemen in de voorbije jaren. Een gevolg van het feit dat de Brusselse regering vliegroutes boven de hoofdstad laat schrappen - via een Brusselse rechtbank. En dus worden die routes omgeleid via de rand.





Druk zetten

"Er wordt ons al jaren een vliegwet beloofd", zegt Dilbeeks burgemeester Willy Segers (N-VA). "Maar blijkbaar komt daar niets van in huis. De betrokken partijen zaten al rond de tafel met federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR), maar een oplossing lijkt niet voor vandaag. Met deze rechtszaak willen we druk zetten en een signaal geven." En dat is ook voor Dilbekenaren nodig, betoogt Segers. "Tien jaar geleden hadden we amper last van overvliegende vliegtuigen. Nu vliegen ze soms wekenlang boven ons hoofd. In pakweg de Leuvense regio is de overlast zwaarder, maar Dilbeek wil zich solidair tonen en meewerken aan een nieuwe vliegwet."





Solidariteit

Nog in onze regio heeft ook Halle zich bij het protest aangesloten. "Omdat we willen tonen dat we solidair zijn met de andere gemeentebesturen", zegt burgemeester Dirk Pieters (CD&V). "We ondervinden op dit moment geen hinder van het vliegverkeer, maar we blijven waakzaam. We vinden vooral dat de Vlaams-Brabantse gemeenten niet alle hinder moeten dragen omdat men in Brussel nog amper vliegtuigen in het luchtruim wil. De luchthaven is enorm belangrijk voor de economie in de ruime regio, en al zeker voor de tewerkstelling. Daarom spreken we op deze manier ook onze steun uit voor de gemeenten die hier het slachtoffer van dreigen te worden." (MEN/BKH)