Onze regio verliest oudste inwoonster 06 februari 2018

02u25 0 Halle Juliette Lekime, de oudste inwoonster van het Pajottenland en de Zennevallei, is in Halle op 107-jarige leeftijd overleden.

Juliette was in haar omgeving beter gekend als 'Mamy Vanvolsem'. Ze woonde al jaren in bij haar dochter in de Groeningenstraat. Al verhuisde de in oorsprong Limburgse pas op haar 49ste, na de dood van haar echtgenoot, naar de Mariastad.





De eeuwelinge kreeg vier kinderen, en zag haar familie uitbreiden met zes kleinkinderen en dertien achterkleinkinderen. Ondanks haar gezegende leeftijd was stilzitten niets voor haar. Tot net voor haar honderdste verjaardag reed ze nog altijd zelf rond met de wagen. En ze werkte ook nog altijd graag in de tuin. Zelfgekweekte groentjes waren volgens haar ook één van de geheimen van haar lang leven.





(BKH)