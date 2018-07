Ontwerp politiehuis goedgekeurd 11 juli 2018

Het ontwerp voor het nieuwe politiehuis aan de Fabriekstraat in Halle is goedgekeurd door de gemeenteraad. De oude rijkswachtkazerne zal verbouwd worden tot moderne politiepost voor de politiezone Zennevallei. In de post zullen de interventieploegen, de recherche, de wijkwerking de inspecteurs en de jeugdwerking een plaats krijgen maar ook een schietstand en een cellencomplex zijn voorzien. De administratie van de zone blijft wel op het commissariaat in Sint-Pieters-Leeuw gevestigd. Het bestaande gebouw aan de Fabriekstraat wordt helemaal gestript en er komt een nieuwbouw aan de achterzijde. De verbouwingen aan het politiehuis zullen 6.934.192,99 euro kosten. (BKH)