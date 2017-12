Online inschrijven voor lagere school 02u29 0 Halle Ouders kunnen hun kinderen ook in 2018 via het Centraal Aanmeldingsregister inschrijven in een lagere school in Halle, Beersel of Sint-Pieters-Leeuw.

Het initiatief moet vermijden dat ouders dagenlang kamperen aan de schoolpoort. De beschikbare plaatsen worden meteen ook verdeeld volgens verschillende criteria. Ouders moeten hun kind aanmelden via www.basisschool-aanmelden.be. Broers en zussen van leerlingen die reeds ingeschreven zijn in een bepaalde school, krijgen voorrang om in diezelfde school een plaatsje te verwerven. Zij moeten aangemeld worden tussen 15 januari en 2 februari. Alle andere kinderen moeten aangemeld worden tussen 19 maart en 6 april. Na ontvangst van een toewijzingsbericht nemen de ouders dan contact op met de school om hun kind in te schrijven. Dat kan tussen 7 en 30 mei. Vanaf 11 juni kan er dan ingeschreven worden voor de vrije plaatsen die na de aanmeldingsperiode nog beschikbaar zijn. Die zullen evenwel beperkt zijn. (BKH)