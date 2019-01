Ongeval onder invloed van alcohol door besneeuwd wegdek Tom Vierendeels

28 januari 2019

18u20 0 Halle Een vrouw die onder invloed van alcohol in november 2017 een ongeval veroorzaakte verscheen maandag voor de Halse politierechter.

De vrouw had een Bacardi gedronken en reed in de ondergesneeuwde Weerstandstraat toen ze diende te remmen voor een voorligger. Door de sneeuw schoof ze echter tot tegen het andere voertuig. De bestuurster bleek 0,89 promille in het bloed te hebben. Ze kreeg een geldboete van 3.200 euro waarvan 1.600 euro met uitstel, een rijverbod van drie maanden waarvan twee met uitstel en ze moet de vier examens afleggen als ze haar rijbewijs terugwil.