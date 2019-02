Ongeschikt verklaard om te rijden na ongeval in dronken toestand Tom Vierendeels

04 februari 2019

17u56 0 Halle De Halse politierechter heeft een zelfstandige schrijnwerker maandag ongeschikt verklaard om nog met de wagen te rijden. De beklaagde stond terecht na een ongeval in Halle waarbij hij maar liefst 2,65 promille in het bloed.

De man, die in het verleden al twee veroordelingen opliep, wilde op 4 mei vorig jaar een file inhalen en raakte bij dit manoeuvre de spiegel van een ander voertuig. Hij verdedigde zichzelf voor de rechtbank zonder een advocaat en gaf aan dat de schade zeer beperkt was. Er waren tekenen van dronkenschap en de rechter vroeg de man of hij een drankprobleem heeft. “Dat niet, maar het gebeurt wel eens op feestjes dat ik te veel drink”, klonk het. De rechter vond het alcoholgehalte onverantwoord en verklaarde de man lichamelijk en geestelijk ongeschikt om met de wagen te rijden. Bovendien kreeg de man een boete van 1.600 euro, waarvan de helft met uitstel, een rijverbod van zes maanden. Als hij zijn rijbewijs terug wil moet hij na die zes maanden aan de procureur des konings vragen om opnieuw geschikt verklaart te worden en moet hij medische en psychologische proeven ondergaan.