Ongeduldige vrouw krijgt boete en rijverbod 06 februari 2018

02u25 0 Halle Een ongeduldige vrouw moest zich in de Halse politierechtbank verantwoorden nadat ze op 5 januari van vorig jaar een ongeval met vluchtmisdrijf gepleegd had.

De politie kwam haar kort na de aanrijding thuis opzoeken, maar toen gooide ze de deur dicht - met de boodschap dat ze ziek was. Toch vroeg haar advocaat nog begrip in de rechtbank. "Ze was in shock na het ongeval", klonk het. "Er was al een eerste ongeval gebeurd op de N203a, en de weggebruikers moesten ritsen. Toen is die aanrijding gebeurd."





Politierechter Johan Van Laethem haalde er de verklaring van een onafhankelijke getuige bij. "Die zag hoe mevrouw zich na de feiten een doorgang forceerde om toch maar weg te geraken", aldus Van Laethem. "Dat zegt voldoende over haar ingesteldheid die dag." Zelf benadrukte ze tijdens de zitting dat ze zichzelf niet was, en daardoor erg gehaast was. Ze kreeg een boete van 1.600 euro, waarvan 1.360 euro met uitstel, en een rijverbod van vijftien dagen. (BKH)