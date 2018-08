Onderzoek naar verdacht overlijden tachtiger 03 augustus 2018

02u46 0 Halle De politie en het parket onderzoeken het verdacht overlijden van de tachtigjarige Louise R. De vrouw woonde in een gelijkvloers appartement op de hoek van de Leopold Deboeckstraat met de Melkerijstraat. De familie vond haar lichaam woensdagochtend.

Hoe Louise R. precies overleden is, wordt nog onderzocht. "Er werd een wetsdokter aangesteld die verder onderzoek zal moeten doen", zegt Carol Vercarre, woordvoerster bij het parket Halle-Vilvoorde. "Over welke mogelijkheden de wetsdokter nog ziet, ben ik niet op de hoogte."





Natuurlijke dood

De familie van de vrouw beweert dat het om een natuurlijke dood gaat. "Mijn moeder is tachtig jaar en werd onlangs nog geopereerd aan haar hart", zei de dochter van R. "Ze werd op de grond gevonden. Het onderzoek zou een standaardprocedure zijn."





Bij dat urenlange onderzoek woensdagavond werden de toegang tot het appartementsgebouw en een raam verzegeld. De recherche keerde donderdag nog terug voor een buurtonderzoek, waarbij onder meer de werf aan de kerk, werftoiletten, afvalcontainers en een houtstapel in de buurt werden doorzocht. Naar wat de politie op zoek was, is niet duidelijk. (TVP)