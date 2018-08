Onderzoek naar dode eenden op het kanaal 24 augustus 2018

Er is een onderzoek gestart naar de oorzaak van twaalf dode eenden op het kanaal Brussel-Charleroi. "Maandag kregen we een melding over de dode dieren in Halle", zegt commissaris Wannes Monteyne van de zone Zennevallei. "De beesten werden toen niet aangetroffen. Dinsdag kwam er een nieuwe melding over opnieuw twaalf dode eenden aan de sluis in Lot. Meer dan waarschijnlijk gaat het om dezelfde kadavers. De brandweer heeft ze uit het water gevist." Momenteel wordt onderzocht aan wat ze zijn overleden. De Vlaamse Waterweg, bevoegd voor het kanaal in Vlaanderen, bevestigt melding te hebben gekregen van een verhoogde sterfte, maar wijst door naar het FAVV. Zij zeggen dan weer dat het onderzoek gebeurt door het Agentschap Natuur & Bos, en enkel op de hoogte worden gebracht als er sprake is van vogelgriep. Mogelijk kan het ook om botulisme gaan. Voorlopig worden er nog geen maatregelen genomen. (TVP)