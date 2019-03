ONDERWIJSSTAKING: Op Don Bosco Halle staken 102 van de 280 leerkrachten Bart Kerckhoven

20 maart 2019

12u14 0 Halle Op het Don Bosco Instituut in Halle staakten woensdag 102 van de 280 leerkrachten. Dat aantal ligt veel hoger dan bij voorbije stakingen. “De leerlingen werden wel opgeroepen om naar school te komen”, zegt directeur Ludwig Vlogaert. “Wanneer de vakleerkracht afwezig was, kregen ze studie in de grote refter op de campus.”

“Ik merk dat er een grotere stakingsbereidheid was onder de leerkrachten”, zegt Vlogaert. “Bij eerdere stakingen merkten we dat er vooral veel leerlingen thuis bleven. Nu is het omgekeerd. Ik denk dus dat het signaal dat de mensen hier geven best sterk is. Als 102 van de 280 leerkrachten staken dan heeft dat wel zijn gevolgen voor de werking van de school. Waar het kon werd les gegeven maar onze grote refter zat natuurlijk wel vol met leerlingen die door de afwezigheid van de leerkracht soms een paar uur geen les hadden. Ik ben tevreden over het feit dat toch zoveel leerlingen aanwezig waren.”

Vlogaert zegt ook dat hij begrip heeft voor de stakers. “We zijn niet blind voor de problematiek in het onderwijs”, zegt de directeur. “Wij vinden geen mensen om de vacatures in de richtingen elektriciteit en mechanica in te vullen en dat heeft dus gevolgen voor het personeel. Er zijn zelfs leerkrachten die uit hun pensioen terugkeren om ons te helpen. Dat appreciëren we maar het is geen oplossing op lange termijn. Daarom is het toch wel goed dat het onderwijspersoneel vandaag dit signaal geeft.”