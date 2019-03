ONDERWIJSSTAKING: Eén op drie leerkrachten staakt woensdag in Heilig Hart&College Bart Kerckhoven

20 maart 2019

13u38 0

In de secundaire afdeling van het Heilig Hart&College staakte woensdag één op drie leerkrachten. Verschillende lagere scholen van de scholengroep sloten de deuren maar in enkele andere vestigingen kon wel les gegeven worden.

“We merken dat de stakingsbereidheid overal verschillend was”, zegt algemeen directeur Dany Berckmans. “De lagere scholen in Bellingen (Spring in ’t Veld), Pepingen (Harten Troef) en de wijk Negenmanneke (Sint-Stevensschool) in Sint-Pieters-Leeuw maar ook Vondel en Handbooghof in Halle bleven gesloten”, zegt Berckmans. “In andere scholen zoals Jan Ruusbroec in Ruisbroek en de vestiging op de Halleweg waren er weinig of geen gevolgen.”

Berckmans stelt wel vast dat één op drie leerkrachten in de secundaire school woensdag staakt. “Dat is opvallend”, zegt de algemeen directeur. “Ik ben intussen veertig jaar aan de slag in de onderwijssector en heb nog nooit zoveel leerkrachten weten staken in het secundair. We hebben daar toch moeten roeien met de middelen die we hadden. Leerlingen moesten soms een paar uur studie volgen en sommigen hadden de pech dat uitgerekend alle leerkrachten die ze hadden vandaag staakten.”