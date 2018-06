Onbestelbare brief terug naar afzender. Na tien maanden 21 juni 2018

02u30 0 Halle Eddy Marcelis, secretaris van carnavalsgroep De Boerkes, heeft een brief teruggekregen omdat die onbestelbaar bleek te zijn. Klein detail: hij heeft de bewuste brief zelf tien maanden geleden al verstuurd.

In augustus van vorig jaar verstuurde Eddy de uitnodigingen voor het jaarlijkse eetfestijn van De Boerkes naar meer dan driehonderd adressen. "Maar één van die brieven is dus al zeker nooit bij de bestemmeling geraakt", aldus Eddy. "Kan gebeuren. Maar zelf weet ik het pas sinds deze week, toen die brief plots in mijn bus zat met een sticker 'Onbestelbaar' erop. Wat er fout is gelopen, weet ik niet. De persoon voor wie deze brief bestemd was, woonde toen nog op dat adres."





Helemaal nieuw is de ervaring niet voor Eddy. Na Nieuwjaar kreeg hij ook al enkele onbestelbare uitnodigingen in de bus. Maar de brief van deze week is met tien maanden na verzenddatum dus een 'record'. Hoe dat record mogelijk was, is ook voor bpost niet meteen duidelijk. (BKH)